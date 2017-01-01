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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Çüngüş tarihiyle ön plana çıkacak

14 Nisan 2017 Cuma, 09:59
Çüngüş tarihiyle ön plana çıkacak
Çüngüş tarihiyle ön plana çıkacak

(Fotoğraflı)

Hacı Güneş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca ilçede bulunan tarihi yapıların restorasyonu için girişimleri olduğunu ve Çüngüş'ü tarihsel kimliğini de ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.
Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, ilçede bulunan tarihi yapılarla ilgili olarak valilik nezdinde müracaatta bulunduklarını söyledi. Yapıların yenileme çalışmaları için para gönderildiğini ifade eden Arslanca, "Cami ve kilisenin restorasyon ihalesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı düzeyinde başvurularımız var. Tarihi köprü ve tarihi manastırımızla ilgili de girişimlerimiz olacak. Bu çalışmaları yaparak, şehrin tarihi kimliğini de ön plana çıkarıp turizme de katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

"Yüzde 60'ın altına düşeceğine inanmıyorum"
16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Arslanca, "Çüngüş halkının muhafazakarlığına sonsuz güveniyorum. Demokrat, muhafazakar bir halktır. Biz 'Evet'e de 'Hayır'a da saygı duyacağız. Anketçiler biraz düşük gösterse de ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Türkiye geneli 'Evet'in yüzde 60'ın altına düşeceğine inanmıyorum. Bu halk vesayet sisteminden çok çekti. 'Hayır' oyu verenlerle konuştuğumuz zaman, bizden daha fazla 82 anayasasına karşı olduklarını söylüyorlar. Her ne hikmetse bugün bakıyorum bu arkadaşlar mevcut anayasadan memnunlarmış gibi 'Hayır' kampanyası yapıyor. Bunları anlamakta zorlanıyorum" diye konuştu.
(EK-MP-Y)

14.04.2017 10:07:01 TSI
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