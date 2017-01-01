14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Çakacak: "Mersin'de 10 bin 490 işletme KOSGEB'den faizsiz kredi alacak"

14 Nisan 2017 Cuma, 10:00
Çakacak: "Mersin'de 10 bin 490 işletme KOSGEB'den faizsiz kredi alacak"
Çakacak: "Mersin'de 10 bin 490 işletme KOSGEB'den faizsiz kredi alacak"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, KOSGEB'in 2017 yılında uyguladığı 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı' kapsamında, Mersin'de 10 bin 490 işletmenin faizsiz kredi alacağını belirtti.
Vali Çakacak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Adana-Mersin Kredi Süreç Sorumlusu Mustafa Deniz ve KOSGEB İl Müdürü Danyal Peker'i kabul etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen kabulde, KOSGEB'in 2017 yılında uyguladığı 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı' kapsamında Mersin'de yapılan çalışmalar hakkında Deniz ve Peker'den brifing alan Çakacak, brifingin ardından söz konusu destek programı hakkında açıklamalarda bulundu.
"İlimizde 10 bin 490 işletme KOSGEB'den faizsiz kredi alacak"
KOBİ'lerin rekabet güçlerini arttırarak ekonomik büyümeye daha fazla katkı vermelerini teşvik etmek ve ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine imkan sağlamak amacıyla hükümet tarafından kapsamlı bir destek programının daha hayata geçirildiğini dile getiren Çakacak, program kapsamında Mersin'de 10 bin 490 işletmenin bu desteği almaya hak kazandığını bildirdi. Mersin'de destekten faydalanacak olan işletmelerin toplamda 240 milyon 665 bin TL faizsiz kredi kullanacağını söyleyen Çakacak, bu krediler için belirlenen 55 milyon 304 bin 817 TL'lik faiz tutarının ise KOSGEB tarafından karşılanacağının altını çizdi.
Mersin'de KOSGEB veri tabanına kayıtlı 21 bin 406 adet işletme bulunduğunu ifade eden Çakacak, destek programları kapsamında 2003-2016 yılları arasında 5 bin 340 işletmeye toplam 46 milyon 795 bin 143 TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirildiğini kaydetti. Mersin'de son destek kapsamında şu ana kadar 3 bin 861 işletmenin kredi kullanımın tamamlandığını belirten Çakacak, yakın zamanda bin 671 işletmenin daha kredi kullanacağını, kullandırılan kredi tutarının ise toplam 93 milyon 884 bin 799 TL olduğunu kaydetti.
(KYM-Y)

14.04.2017 10:06:01 TSI
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