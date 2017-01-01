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Diş teli problemlerine son!

14 Nisan 2017 Cuma, 10:06
Diş teli problemlerine son!
Diş teli problemlerine son!

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Dr. Aydan Coşkun Ateş, görünmez diş telleri ile sağlıklı dişlere kavuşulacağını söyledi.
Sarıyer Ortodonti Diş Kliniğinden Dr.Aydan Coşkun Ateş, "Hastalar düzgün dişler ve mükemmel bir gülüşe sahip olabilmek için ortodontistlere başvurmakta ancak çoğu zaman bu sonuca ulaşmalarını sağlayacak olan ortodontik aygıtları estetik kaygılarından dolayı taktırmak istememektedirler. Son 10 yıl içerisinde estetik ortodonti alanında meydana gelen teknolojik gelişmeler ortodontistlere hastalarına başkaları tarafından fark edilmeyecek ve konuşma zorluğu oluşturmayacak şekilde tasarlanmış tedavi yöntemleri sunma olanağı sağlamıştır. Artık günümüzde estetik sabit ortodontik tedavi denilince akla braket ve ark tellerinin dişlerin arka yüzeylerine yerleştirildiği görünmez diş telleri olarak bilinen lingual ortodontik tedavi gelmektedir" dedi.
"Başkaları tarafından fark edilmesi imkansız olan bu teknik sayesinde estetik kaygıları yüksek hasta grupları dış görünüşlerinden ödün vermeden dişlerindeki düzelmeyi daha tedavi başından itibaren adım adım izleyebilmekte, bir yandan düzgün dişlere sahip olurken diğer taraftan da tedavi sırasında özgürce gülümseyebilmektedirler" diyen Dr.Aydan Coşkun Ateş, "Dış yüzeye takılan braketler, dişlerin ön yüzeyleri genellikle birbirine benzer yapıda oldukları için standart olarak üretilirler. Her bireye standart olarak üretilen braketlerle başarılı tedaviler uygulanabilir. Dişlerin iç yüzeyleri dış yüzeylerine göre anatomik olarak çok daha fazla çeşitlilik gösterir. İdeal diş dizisini yaratabilmek, her bireyde tamamen farklı yapıda olan diş yüzeylerine standart ürünler kullanılması ile mümkün değildir. Ayrıca standart braketler ile yapılan lingual tedaviler ile dilde yaralanmalara ve konuşma problemlerine daha fazla görünebilmektedir. Kişiye özel hazırlanan braketler ile bu tür sorunlar en aza indirgenebilmektedir" diye konuştu.
Kişiye özel lingual braketlerin günümüzde dünyada en yaygın şekilde kullanılan lingual tedavi sistemi olduğunu söyleyen Dr.Aydan Coşkun Ateş, "Genç ve erişkin farketmeksizin hemen hemen tüm vakalar tedavi edilebilir. Nikel içermemesi sebebiyle anti-alerjenik özelliğe sahiptir ve temizlenebilmeleri çok kolaydır. Tedavi planlamasında öngörülen tedavi sonuçlarının başarıyla elde edildiği klinik çalışmalarla ispat edilmiştir" dedi.
Dr.Aydan Coşkun Ateş, kişiye özel hazırlanan tellerin uygulaması hakkında ise şunları kaydetti; "Öncelikle hastadan elde edilen silikon ölçüler yurtdışındaki merkeze yönlendirilir. Bu sistemde hasta ile birlikte hastanın beklentileri göz önünde bulundurularak bir tedavi planı oluşturulur. Öngörülen tedavi planına göre hazırlanan tedavi sonu modeller internet üzerinden ortodontist ve hasta tarafından onaylandıktan sonra mükemmel gülüşü sağlayacak hastaya özel hem teller hem de braketler Almanya yada Fransa'da bulunan laboratuar tarafından teknolojinin son ürünü olan CAD/CAM teknolojisi ile üretilmektedirler. Tedavi bu apareylerle yürütülür ve tamamlanır. Kişiye özel hazırlanan bu apareyler bir başka hasta için kullanılamaz.
Ayrıca lingual ortodontik tedavi için yanlış bilinen bir başka durum ise, yalnızca çok basit diş çapraşıklıklarının tedavisinde kullanıldığıdır. Kişiye özel sistemler sayesinde ortodontik tedavi ihtiyacı olan her hasta, bu yöntem ile tedavi edilebilmektedir.
Tüm dişlerin sürmüş olduğu her hastada yaş fark etmeksizin kullanılabilir!!! Bu sistem diş yüzeyine dış kısımlarından yapıştırılan braketlerden tamamen farklı bir mekanizma ve teknikle uygulanmakta, bu nedenle de özel bir eğitim gerektirmektedir ve sadece dünya çapında sertifikası olan ortodontistler tarafından uygulanabilen bu yöntem kliniğimizde de uygulanmaktadır." Ayrıca lingual ortodontik tedavi için yanlış bilinen bir başka durum ise, yalnızca çok basit diş çapraşıklıklarının tedavisinde kullanıldığıdır. Kişiye özel sistemler sayesinde ortodontik tedavi ihtiyacı olan her hasta, bu yöntem ile tedavi edilebilmektedir.
Tüm dişlerin sürmüş olduğu her hastada yaş fark etmeksizin kullanılabilir!!! Bu sistem diş yüzeyine dış kısımlarından yapıştırılan braketlerden tamamen farklı bir mekanizma ve teknikle uygulanmakta, bu nedenle de özel bir eğitim gerektirmektedir ve sadece dünya çapında sertifikası olan ortodontistler tarafından uygulanabilen bu yöntem kliniğimizde de uygulanmaktadır."
(ERZ-Y)

14.04.2017 10:13:17 TSI
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