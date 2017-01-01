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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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3 buçuk ayda 14 bin kişi başvurdu

14 Nisan 2017 Cuma, 10:06
3 buçuk ayda 14 bin kişi başvurdu
3 buçuk ayda 14 bin kişi başvurdu

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanapaşa'da yaklaşık 3 buçuk aydır devam eden yeni çipli kimlik kartı için, bugüne kadar 14 bin 120 kişi başvuruda bulundu.
1 Ocak 2017 tarihinde başvurularının alınmasıyla hızla dağıtımına devam edilen yeni çipli kimlik kartı başvuruları, Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da ilçe nüfus müdürlüklerinde devam ediyor.

8 bin 430 kişi yeni kimliğine kavuştu
Tekirdağ'ın merkez ilçesi olan ve 191 bin 864 kişilik bir nüfusa sahip olan Süleymanpaşa'da bugüne kadar 14 bin 120 kişi yeni çipli kimlik kartını almak için başvuruda bulunurken, 8 bin 430 kişi ise yeni çipli kimlik kartına kavuştu.
(HLD-MEF-Y)

14.04.2017 10:13:38 TSI
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