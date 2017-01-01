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Hisarcık'ta 'Al götür, oku getir' konulu kitap okuma yarışması finalleri

14 Nisan 2017 Cuma, 10:12
Hisarcık'ta 'Al götür, oku getir' konulu kitap okuma yarışması finalleri
Hisarcık'ta 'Al götür, oku getir' konulu kitap okuma yarışması finalleri

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik bu yıl 5.'si düzenlenen 'Al götür, oku getir' konulu kitap okuma, anlama ve yorumlama yarışması çerçevesinde ilçe finali sınavları yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusunu geliştirmek; Türkçeyi doğru, güzel etkili kullanma becerisini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen 'Al götür, oku getir' konulu kitap okuma, anlama ve yorumlama yarışması çerçevesinde Nisan ayı başından ilk, orta ve liselerde toplam 504 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen okul içi seçme sınavlarında başarılı olan toplam 219 öğrenci ilçe finali sınavlarında ter döktü.
İlçe finali sınavlarının ilkokul ayağı Atatürk ilkokulunda, ortaokul ayağı Şehitler ortaokulunda, lise ayağı ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinde yapıldı. İlçe sınavı öncesinde ilkokul öğrencileri için Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Pelin Solak, ortaokul öğrencileri için Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, lise öğrencileri için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Tekin başkanlığında sınav komisyonu oluşturuldu. 5 kitaptan belirlenen 55 soru soruldu, 50 soru üzerinden değerlendirme yapıldı, eşitlik durumunda son 5 soruya bakıldı. İlçe Finali sınavı sonunda ilk 5'e giren öğrencilerden ilk üçe çeyrek altın, son ikiye ise gram altın hediye edilecek.
İlkokullar arası ilçe finali sınavlarına; Atatürk, Cumhuriyet, Dereköy, Karbasan, Güldüren, Hasanlar, Kutluhanlar ilkokulları ile Güldüren, Hamamköy ve Halifeler birleştirilmiş sınıflar, ortaokullar arası ilçe finali sınavlarına; Merkez Şehitler, Seydi Resul İmam Hatip, Dereköy, Karbasan, Güldüren, Hasanlar, Kutluhanlar ortaokulları, liseler arası ilçe finali sınavlarına 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesinden toplam 219 öğrenci katıldı.(MA-EFE)

14.04.2017 10:20:11 TSI
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