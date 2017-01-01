YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Iğdır'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama



IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet, Asker, Üniversite, Diyanet ve Sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(ET-Y)



14.04.2017 10:20:38 TSI

NNNN

