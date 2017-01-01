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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Iğdır'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

14 Nisan 2017 Cuma, 10:12
Iğdır'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet, Asker, Üniversite, Diyanet ve Sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(ET-Y)

14.04.2017 10:20:38 TSI
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