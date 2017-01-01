YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye'ye örnek mezarlık

Türkiye'ye örnek mezarlık



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin Asri Mezarlıkta Türkiye'ye örnek çevre düzenlemesi uygulaması devam ediyor. Mezarlık içindeki çevre düzenlemesi işi için ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Asri Mezarlık içerisinde çevre düzenlemesi yapılması işi için gerçekleştirdiği ihaleye beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 469 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Tayyar Bahar-Oğuz İnşaat İş Ortaklığı: 3 milyon 239 bin TL

Başaran İnşaat: 3 milyon 396 bin TL

Ganem İnşaat-Cenikler İnşaat İş Ortaklığı: 3 milyon 873 bin TL

Yıldırım İnşaat: 4 milyon 199 bin TL

Gökışığı İnşaat: 4 milyon 397 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

(AÖ-Y)



14.04.2017 10:21:59 TSI

NNNN

