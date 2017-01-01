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Türkiye'ye örnek mezarlık

14 Nisan 2017 Cuma, 10:14
Türkiye'ye örnek mezarlık
Türkiye'ye örnek mezarlık

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin Asri Mezarlıkta Türkiye'ye örnek çevre düzenlemesi uygulaması devam ediyor. Mezarlık içindeki çevre düzenlemesi işi için ihale yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nin Asri Mezarlık içerisinde çevre düzenlemesi yapılması işi için gerçekleştirdiği ihaleye beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 469 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Tayyar Bahar-Oğuz İnşaat İş Ortaklığı: 3 milyon 239 bin TL
Başaran İnşaat: 3 milyon 396 bin TL
Ganem İnşaat-Cenikler İnşaat İş Ortaklığı: 3 milyon 873 bin TL
Yıldırım İnşaat: 4 milyon 199 bin TL
Gökışığı İnşaat: 4 milyon 397 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
(AÖ-Y)

14.04.2017 10:21:59 TSI
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