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MHP İl Başkanı Ersoy ve yönetimi Başkan Çelik'i ziyaret etti



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KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy ile parti il yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. 16 Nisan referandumu için yapılan nezaket ziyaretinde anayasa değişikliğine ilişkin görüşler dile getirildi.

MHP İl Başkanı Beki Ersoy, 16 Nisan referandumuyla alakalı ziyaretler yaptıklarını belirtti ve istişare yapmak istediklerini dile getirdi. 16 Nisan'da Kayseri ve Türkiye'den çok güçlü bir 'evet' ile Türkiye'nin önünün açılmasını istediklerini ifade eden Ersoy, "Ekonomiden, terörden, FETÖ'den, mevcut anayasadan rahatsız olanlar referandumda 'evet' diyor. Bunlardan rahatsız olmayanlar ve bunlarla birlikte hareket edenler 'hayır' diyor" şeklinde konuştu. Referandum için uyumlu bir çalışma gösterdiklerini ifade eden Baki Ersoy, bunun için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, 16 Nisan'ın diğer seçimler gibi olmadığını ve parti tercihi yapılmayacağını vurgulayarak, "Konumuz 15 Temmuz'da olduğu gibi Türkiye'nin geleceği olunca millet olarak doğrunun yanında oluyoruz. Konu devlet olunca MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ve sizlerin hassasiyetini biliyoruz. Eğer istikrar ve güçlü yönetimler istiyorsak referandumda 'evet' diyeceğiz. Kayseri Pazar günü kendine yakışanı yapacaktır. Yüksek oranda bir sonuç çıkacağına inanıyoruz. Gayretlerinizden dolayı partinize ve yönetiminize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(AÖ-Y)



14.04.2017 10:23:25 TSI

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