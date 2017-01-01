14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Polisler bu kez, kan vererek hayat kurtarıyor

14 Nisan 2017 Cuma, 10:17
Polisler bu kez, kan vererek hayat kurtarıyor
Polisler bu kez, kan vererek hayat kurtarıyor

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulunuyor.
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle birçok etkinlik düzenleyen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bu sefer de Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunuyor. Kan bağışının önemine dikkat çekmek için yapılan etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler kan bağışı yapıyor. Polisevinde düzenlenen etkinliğe; İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, şube müdürleri, polis memurları, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım katıldı.
Polislerin oldukça ilgi gösterdiği kan bağışı etkinliği saat 17.00'ye kadar devam edecek.
(KA-SLH-Y)

14.04.2017 10:25:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi 17 Nisan'da
YEREL

TÜBİTAK SAMSUN BÖLGE SERGİSİ 17 NİSAN'DA
Valisi Şahin, SGK çalışanları ile bir araya geldi
YEREL

VALİSİ ŞAHİN, SGK ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:

Togar: &quot;Talepleri yerinde tespit edip, yerinde çözüme kavuşturuyoruz&quot;
YEREL

TOGAR: "TALEPLERİ YERİNDE TESPİT EDİP, YERİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"
İlkadım'da yetim annelere manevi destek
YEREL

İLKADIM'DA YETİM ANNELERE MANEVİ DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Hekimler yardıma koşuyor
YEREL

HEKİMLER YARDIMA KOŞUYOR
Samsun'da hekim sorunu sözleşmeli hekimlerle çözülecek
YEREL

SAMSUN'DA HEKİM SORUNU SÖZLEŞMELİ HEKİMLERLE ÇÖZÜLECEK
Rektör Bilgiç SAMULAŞ'ta
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ SAMULAŞ'TA
Omühendis Kariyer Günleri organizasyonu
YEREL

OMÜHENDİS KARİYER GÜNLERİ ORGANİZASYONU
Büyükşehirden görsel kirlilik uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN GÖRSEL KİRLİLİK UYARISI
Atakum AİHL'den umre ödüllü hadis ezber yarışması
YEREL

ATAKUM AİHL'DEN UMRE ÖDÜLLÜ HADİS EZBER YARIŞMASI
Samsun'da fuhuş operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA FUHUŞ OPERASYONU
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kanada kazına özel tedavi
YEREL

KANADA KAZINA ÖZEL TEDAVİ

EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına inceleme
GÜNDEM

TSK'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ASKERİ TÖRENLE KARŞILANMASINA İNCELEME

 1
  • 2 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 3 Tarihi değiştiren 100 efsane otomobil!
  • 4 Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!