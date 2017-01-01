YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Polisler bu kez, kan vererek hayat kurtarıyor

Polisler bu kez, kan vererek hayat kurtarıyor



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulunuyor.

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle birçok etkinlik düzenleyen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bu sefer de Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunuyor. Kan bağışının önemine dikkat çekmek için yapılan etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler kan bağışı yapıyor. Polisevinde düzenlenen etkinliğe; İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, şube müdürleri, polis memurları, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım katıldı.

Polislerin oldukça ilgi gösterdiği kan bağışı etkinliği saat 17.00'ye kadar devam edecek.

(KA-SLH-Y)



14.04.2017 10:25:42 TSI

NNNN

