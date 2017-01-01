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Başkan Öztürk'ten yoksul ve engelli ailelere destek



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA)  Van'ın Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçe genelindeki tüm dezavantajlı, engelli ve yoksul aileleri ziyaret ederek destek veriyor.

Abdulselam Öztürk, ilçe genelinde ekonomik anlamda dezavantajlı, engelli ve yardıma muhtaç aileleri tek tek ziyaret etmeye devam ediyor. Öztürk; Yenimahalle, Tepebaşı ve Hafiziye mahallelerinde yardıma muhtaç ailelerin evlerini tek tek ziyaret ederek, evlerinde çay içip sohbet etti. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Öztürk, "Başkale Belediyesi ve Başkale Kaymakamlığı olarak başta şehitlerimiz ve gazilerimiz ile ilçemizde ekonomik anlamda dezavantajlı, engelli ve yardıma muhtaç ailelerimize ziyaretlerimiz sürüyor" dedi.

(MSA-Y)



14.04.2017 10:33:22 TSI

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