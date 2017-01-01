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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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MİDDER'den Erzurum çıkarması

14 Nisan 2017 Cuma, 10:34
MİDDER'den Erzurum çıkarması
MİDDER'den Erzurum çıkarması

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER)Genel Başkanı Serhat Çağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri MİDDER Erzurum Şubesi'ni ziyaret ettiler.
MİDDER Ailesinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve büyümeye de devam edeceğini belirten 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Serhat Çağ, " Türkiye'nin her yerinde nasipse teşkilatlanmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.
MİDDER Erzurum İl Başkanı Murat Atar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Genel Başkan Serhat Çağ, "Erzurum'da bizi ağırladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir ekip kurduğu için Murat Başkanımızı tebrik ediyorum, biz hep birlikte bir aileyiz. İnşallah hep birlikte güzel projelere imza atacağız.15 Temmuz'da yapılan darbeye karşı duran ve demokrasimizi koruyan 248 şehidimiz ve kahraman halkımızın bu davranışlarını gelecek nesillere anlatmayı ve sürekli hafızalarda tutmayı amaçlayarak böyle bir oluşum içerisine girdik. Demokrasi şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman yaşatmak için illerde ve ilçelerinde kuracağımız dernek ile hizmet vermeyi hedefledik. Kısa sürede ülke genelinden yoğun talep aldık. Türkiye'de ilk olan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin şuanda 102 noktada temsilciliği ve şubesi hali hazırda hizmet verir durumda. 5-6 ay gibi kısa sürede bunu başardık. Hedefimiz var 15 Temmuz'a kadar 50 ilde olmaya karar verdik. Şuanda hali hazırda 50 il tamam. Ama referandum sürecinde çalışmalara katkı sunmak için atamalarımızı durdurduk. Referandumdan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu
AMACIMIZ 15 TEMMUZ'U UNUTTURMAMAK
15 Temmuz bir veya iki yıl içinde unutulacağını ifade eden Başkan Çağ, "Biz 15 Temmuz gecesi meydanlara inen insanları ve o birlikteliği, dayanışmayı ve beraberliği o ruhu yaşatmaya ve diri tutmaya çalışacağız. Eğer ki bunu başarırsak, bir daha karşımızda hiçbir şekilde böyle bir terörist eylemi girişimine kimse bu topraklarda teşebbüs edemez. Toplumun tüm kesimiyle milli birlik ve beraberlik ruhunu devam ettireceğiz" diye konuştu
Toplantı sonrası Genel Başkan Çağ, MİDDER Erzurum İl Başkanı Murat Atar'ın mazbatasını takdim etti. İl Başkanı Murat Atar'da Genel Başkan Serhat Çağ'a Erzurum'a has olan Oltu taşı tesbihi hediye takdim etti. Genel Başkan Serhat Çağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri 15 Temmuz Milli Mücadele Ormanı ve Erzurum Atlama Kuleleri'ni ziyaret etti.
Ziyarete MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ Genel Sekreter Fatih Baybatur Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şule Tunalı, Denetim Kurulu Başkanı Ferdi Kelat Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Cömert ve Genel Merkez Yönetim kurulu üyesi Fatih Yılmaz katıldı.
MİDDER Erzurum İl Başkanı Murat Atar, Genel Başkanımız Serhat Çağ ve Yönetim Kurulu Üyelerini Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
(ERZ-AT-Y)

14.04.2017 10:41:47 TSI
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