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Tunceli belediyesinden amatör kulüplere destek

14 Nisan 2017 Cuma, 10:35
Tunceli belediyesinden amatör kulüplere destek
Tunceli belediyesinden amatör kulüplere destek

(Fotoğraflı)

Ercan Topaç
TUNCELİ (İHA) - Tunceli Belediyesi, spor, doğa ve dağcılık alanlarında faaliyet yürüten amatör spor kulüplerine 100 bin liralık yardımda bulundu.
Tunceli Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine destek amacıyla ayni ve nakdi yardımda bulunuldu. Destek kapsamında Vali ve Belediye Başkanı Vekili Osman Kaymak, kentte bulunan amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde bir araya geldi.
Kulüp temsilcilerine yardım çeklerini teslim eden Vali ve Belediye Başkan vekili Osman Kaymak, "Tunceli Belediyesi olarak temel görevlerimizden bir tanesi de şehrimizin spor alanında gelişmesine katkı sağlamaktır. Alt yapı imkanlarını oluşturabilecek kaynaklarımız ölçüsünde amatör kulüplerimize yardımcı olabilmek görev ve sorumluluklarımızdandır. Göreve geldiğimizden bugüne kadar özellikle amatör spor kulüplerimize yardımcı olmaya çalıştık ve her zaman da imkanlar çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ilimizde bulunan amatör spor kulüplerine belediye olarak toplam 100 bin liralık nakdi ve ayni yardımda bulunduk" dedi.
Genç sporculara tavsiyelerde de bulunan Kaymak, eğitim hayatlarını ve aile hayatlarını aksatmadan sporu severek, gönülden yaptıkları sürece gençlerin başarılı olabileceklerini, kendilerinin de yerel yönetim olarak her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.
(ET-HİV-Y)

14.04.2017 10:43:43 TSI
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