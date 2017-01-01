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Kaymakam Öztürk'ten hasta gaziye ziyaret



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Kore Gazisi Mahmut Burak'ı hasta yatağında ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, Tepebaşı Mahallesinde oturan Gazi Burak'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Kore Gazisi Mahmut Burak, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün kendisini sürekli ziyaret ettiğini belirterek, "Allah razı olsun kendisinden, maddi manevi her zaman yanımızda oldu. Kendisinden çok razıyız, Allah da razı olsun" dedi.

Bir süre gazi ve torunlarıyla sohbet eden Öztürk, aileye çeşitli yardımlarda da bulundu.

(EE-MSA-Y)



14.04.2017 10:44:27 TSI

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