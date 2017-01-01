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MÜSİAD'dan Rektör Battal'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi yönetimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ı ziyaret etti.

MÜSİAD Van Şubesinin yeni yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Yeni yönetime seçilmelerinin ardından kendilerini ziyaret eden kamu kurum ve kuruluşlara iadeyi ziyarette bulunan MÜSİAD Van Şubesi yeni yönetimi, bu kapsamda YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ı ziyaret etti. Rektör Battal ile Van'ın eğitim, sosyal ve güncel sorunlarını ele alan MÜSİAD yönetimi, bu sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Pazar günü gerçekleşecek olan referandumun iyilik ve güzelliklere vesile olması dileklerinde bulunan MÜSİAD Van Şubesi yönetim kurulu üyeleri, daha sonra rektör yardımcılarını ve Veterinerlik Fakültesini ziyaret etti.

(ATL-MSA-Y)



14.04.2017 10:44:55 TSI

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