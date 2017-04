YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Down Sendromlu çocuklar için başlatılan kampanya Türkiye'nin her ilinden destek buldu

Murat Hazer

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde örgü bebek öğretmenliği yapan bir bayan vatandaşın down sendromlu çocuklar için başlattığı kampanya Türkiye'nin her ilinden destek buldu.

Ev hanımı olan ve aynı zamanda organik olarak örgü bebek öğretmenliği de yapan Filiz Ulusoy, Serdivan Özel Eğitim Anaokulunda bulunan down sendromlu 3-6 yaş arasındaki çocukların organik oyuncak bebek ihtiyacı olduğunu öğrendi. Sosyal medya hesabından down sendromlu çocuklar için örgü bebek ör isimli kampanya başlatan Ulusoy'un bu çağrısı tüm illerde bu işin yapan bayanlar tarafından desteklendi.

Takipçilerinin Türkiye'nin her tarafından göndermiş olduğu örgü bebekleri biriktiren ve aynı zamanda hiç bir maddiyat beklemeden çocuklar için kendisi de örgü bebek ören Filiz Ulusoy örgü bebekleri çocuklara teslim etti. Serdivan'da bulunan anaokuluna giderek okul öğretmenleri ile birlikte bebekleri çocuklara teslim eden Filiz Ulusoy, "Her şey para değil. Mutluluk huzur böyle bir şey. Onların sevinçleri bana yeter. Başlatmış olduğum kampanyaya destek veren, örgü bebek göndererek down sendromlu çocuklarımızın sevinçlerine ortak olan herkese teşekkür ederim" dedi.

14.04.2017 10:45:15 TSI

