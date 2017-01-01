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Halk oylamasında hastalara ulaşım kolaylığı



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkâri İl Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmeti alan ve devlet hastanesinde yatmakta olan hastaların seçimde oy kullanabilmeleri amacıyla kolaylık sağlayacağı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, evde sağlık hizmeti alan ve devlet hastanesinde yatmakta olan hastalara, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak halk oylamasında oylarını kullanabilmeleri amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ulaşım ve sağlık desteği sağlanacak. Hastaların, seçim günü 444 3833 numaralı telefonu arayarak başvuruda bulunmaları halinde, oylarını kullanabilmeleri için sağlık görevlileri nezaretinde, oy verme işleminin ardından tekrar evlerine bırakılacağı belirtildi.

Hakkâri'de 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylamasında muhtemel bir durumla karşılaşan vatandaşların güvenilir bir şekilde oylarını kullanabilmeleri için İl Jandarma Komutanlığının 156 Jandarma İmdat Hattı ile 0438 211 61 48 ve 0438 211 53 40 numaralı irtibat telefonlarını arayarak yardım talebinde bulunabilecekleri belirtildi.

(FT-MSA-Y)



14.04.2017 10:47:19 TSI

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