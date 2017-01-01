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GDO'lu ekmek uyarısı

14 Nisan 2017 Cuma, 10:42
GDO'lu ekmek uyarısı
GDO'lu ekmek uyarısı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tesislerine sahip olan Hacıoğlu Unlu Mamulleri işletmecisi Erol Yakın, GDO'lu (Genetiği değiştirilmiş organizmalar) ekmek ihtimaline karşın vatandaşların bilinen ve markalaşmış fırınlardan ekmek almalarını istedi.
Yaklaşık 5 yıldır bölgenin en büyük ve en kapasiteli un fabrikasını kurduklarını belirten Yakın, ekmeğin ve unlu mamullerin tarladan sofraya gelinceye kadar kontrolleri altında olduğunu belirtti. Bölgenin ve çiftçinin doğal yapısı gereği ekmekte organikliği ve lezzeti yakaladıklarını dile getiren Yakın, yemedikleri ürünü başkasına yedirmediklerini ve bu nedenle sürekli kendilerini yenilediklerini söyledi. Kalite ve doğallıktan taviz vermeden teknolojik imkanları kullanarak üretimde de modernleştiklerini dile getiren Yakın, "Hacıoğlu Unlu Mamulleri olarak anahtar teslimi franchising verdik" dedi.
GDO'lu ekmek ihtimaline karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Yakın, "Vatandaşlarımız, bilinen ve markalaşmış fırınlardan ekmek almaları halinde bu ihtimalle karşılaşmayacak ve içleri rahat bir şekilde sofralarında ekmeği tüketebileceklerdir" şeklinde konuştu.
(ATL-MSA-Y)

14.04.2017 10:49:42 TSI
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