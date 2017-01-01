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Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne İkincilik Ödülü

14 Nisan 2017 Cuma, 10:45
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne İkincilik Ödülü
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne İkincilik Ödülü

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, Türkiye çapında 2016 yılında 30-65 yaş grubu arasında yapılan rahim ağzı kanser taramasında Türkiye ikincisi olan Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ömer Faruk Özyurt, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Deniz Güney, KETEM Birim Sorumlusu Sabahat Ercan ile personeli makamında kabul eden Vali Kamçı, Halk Sağlığı Müdürlüğü personelini Kayseri'de kanserin önlenmesinde ve sağlık hizmeti sunulmasındaki gayretlerinden dolayı tebrik etti.
Vali Kamçı, 2016 yılında 40 bin 807 bayana rahim ağzı kanser taraması yapıldığının altını çizerek, yapılan bu çalışmalar sayesinde bu ödülün Kayseri'ye geldiğini belirtti.
Vali Kamçı, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yaptığı bu çalışmalar sayesinde hastalığın belirlenmesi ve önlenmesi anlamında önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, yapılan bu çalışmalar sayesinde bin 304 bayanda HPV-DNA taramalarının pozitif olduğunun belirlendiğini belirtti.
HPV-DNA pozitif çıkan hastaları Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki kadın doğum uzmanlarının ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışanlarının takibe aldığını ifade eden Vali Kamçı, bu sayede hastalığın ilerlemesinin önlendiğini söyledi.
Vali Kamçı, ilimizde 2016 yılında KETEM'lerin üç tanesinde mamografi cihazının olduğunu ifade ederek, bu kapsamda geçen yıl 40-69 yaş arası 8 bin 972 bayana meme kanseri taraması kapsamında mamografi çekildiği bilgisini verdi.
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ömer Faruk Özyurt yaptığı konuşmada, hedeflerinin Türkiye birinciliği olduğunu ifade ederek, yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı'ya teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Vali Kamçı, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü adına KETEM Birim Sorumlusu Sabahat Ercan'a ikincilik ödülünü takdim ederek, başarılarının devamını diledi.
(AÖ-Y)

14.04.2017 10:53:38 TSI
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