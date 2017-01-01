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Bilfen Okulları'ndan Avrupa şampiyonluğuna



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bilfen Okulları öğrencisi Dilara Ertaş, Kick Boks'ta Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Zeynep Akçakmak ise karatede milli takıma seçildi.

Diyarbakır Bilfen Okulları, sporda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Tam bursla ücretsiz eğitim verdiği 10 sporcuyu bünyesinde bulunduran ve birçok branşta sporcuya sahip çıkan okul, bu kez Avrupa şampiyonluğu gururunu yaşadı. Okulun öğrencilerinden Dilara Ertaş, Antalya'da yapılan Uluslararası 2. Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. Ertaş'ın başarısı eğitim gördüğü okulda büyük sevinç yarattı. Ertaş, şampiyonluk kupası ile geldiği okulda Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Dilara Ertaş, kazandığı kupa ve madalyayı Yönetim Kurulu Başkanı Karakoç'a takdim etti.



Akçakmak Balkan şampiyonasına gidecek

Okul öğrencilerinden Zeynep Akçakmak ise karatede Türkiye üçüncüsü olarak Balkan Şampiyonası'nda milli takım forması giyme hakkı kazandı. Antalya'da yapılan şampiyonada dereceye giren Akçakmak'ın başarısı eğitim gördüğü okulda sevinçle karşılandı.

Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, "Büyük başarılara imza atan Dilara Ertaş ve Zeynep Akçakmak kızlarımızı tebrik ediyoruz. Bizi ve kentimizi gururlandırdılar. Spora ve sporculara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

(İHA-MP-Y)



14.04.2017 10:56:47 TSI

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