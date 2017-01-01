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Tırın zulasından 2 bin 940 paket kaçak sigara çıktı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan ve arama yapılan tırın zulasından 2 bin 940 paket kaçak sigara çıktı.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü;'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda bulunan uygulama noktasında bir tırın durdurulduğu öğrenildi. Tırda yapılan aramalarda, zula tabir edilen kısımda 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yetkililer, tır sürücüsünün gözaltına alındığı ve hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



14.04.2017 10:58:17 TSI

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