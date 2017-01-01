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Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

14 Nisan 2017 Cuma, 10:51
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,20-13,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,20 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 15,80 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,60 TL en çok 5,75 TL.
(MB-E)

14.04.2017 10:58:50 TSI
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