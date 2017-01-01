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AGÜ Asya- Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı'nda

- Konferansta 8 Üniversite İle İşbirliği Anlaşması İmzalandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) , Asya-Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı'nda (APAIE) 8 üniversite ile daha işbirliği anlaşması yaptı.

Asya- Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı, Tayvan'ın Kaohsiung şehrinde gerçekleştirildi. Türkiye, Japonya, Tayvan, Kore ve Fransa'nın önde gelen üniversitelerinin katıldığı konferansa, Abdullah Gül Üniversitesi'ni ise AGÜ Uluslararası Ofis Direktörü, uluslararasılaşma alanında Rektör Danışmanı Dr. Burak Arıkan temsil etti.

Konferansta uluslararası araştırma işbirlikleri, küresel trendler, öğreci hareketliliği ve yardımcı servisler, uluslararası yükseköğretimde dijital medya çözümleri ve gelişmeleri gibi konular ele alındı.

Abdullah Gül Üniversitesi konferansta, Japonya, Tayvan, Kore ve Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden 8'i ile akademisyen ve öğrenci değişimi gibi işbirliklerini içeren anlaşmalar imzaladı.

Konferansta AGÜ'yü temsil eden Uluslararası Ofis Direktörü Dr. Burak Arıkan, dört gün süren, National Sun Yat-Sen University ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve 8 üniversite ile işbirliği anlaşması sağladıklarını bildirdi.

Arıkan "Biz Abdullah Gül Üniversitesi olarak özellikle Asya'yı çok önemsiyoruz. Çünkü önümüzdeki 50 yıla baktığımızda Asya'nın hem ekonomik olarak hem coğrafi olarak hem de eğitim olarak çok önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden kurulduğumuz günden beri Asya'yı uluslararasılaşma hedeflerimiz arasında en öne koymuş durumdayız" dedi.

Yükseköğretim dünyasından önemli isimleri, enstitüleri ve kurumları bir araya getiren Asya- Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Konferansına 50 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

(AÖ-Y)



14.04.2017 11:00:21 TSI

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