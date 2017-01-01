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Anaokulu öğrencilerine ambulans tanıtıldı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli Özel 23 Nisan Kreş ve Anaokulu, bilinçli nesiller yetiştirmek adına yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.



Aydın İl Sağlık 112 Şube Müdürlüğü tarafından, Nazilli'de 2-6 yaş gruplarına 12 ay boyunca okul öncesi eğitim veren Özel 23 Nisan Kreş ve Anaokulu öğrencilerine ambulans tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtımda ambulansın hangi durumlarda kullanıldığı, sağladığı faydalar, ambulansta kullanılan tıbbi donanımlar, hasta taşırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve sedyelerin kullanımı hakkında bilgi verildi.



Miniklerin şaşkın ve heyecanlı bakışları altında yapılan tanıtımda ambulans ile yolculuk sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve trafikte ambulansın öncelikleri anlatıldı. Okul Müdürü Esin Ülkü Beyazıt: "Okulumuzda çocuklarımıza 112 Acil Servisi tarafından ambulans tanıtımı yapıldı. Çocuklarımızın doktorlardan ve ambulanstan korkmamalarını sağlamak amacıyla tanıtımı yapan ambulans görevlileri tarafından tüm çocuklarımıza şekerlemeler dağıtılarak tanıtımın başarı ile tamamladı" dedi. Çocukların eğlenerek ilk yardımı öğrendiklerini ifade eden Beyazıt, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

(AS-MB-Y)



14.04.2017 11:00:32 TSI

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