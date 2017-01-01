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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Mersinli öğrenciler Odunpazarı'na hayran kaldı

14 Nisan 2017 Cuma, 10:55
Mersinli öğrenciler Odunpazarı'na hayran kaldı
Mersinli öğrenciler Odunpazarı'na hayran kaldı

(Fotoğraflı)

Yaşar Arda
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'i ziyaret eden Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'nden bir grup öğrenci, tarihi Odunpazarı bölgesine hayran kaldı.
Yaklaşık 100 lise öğrencisi, Eskişehir'in tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Öğrenciler, özellikle Odunpazarı evlerini, lüle taşını ve meşhur met helvasını çok sevdiklerini ve beğendiklerini belirttiler. Arkadaşlarına ve ailelerine de götürmek üzere bol bol Eskişehir'e özgü lüle taşı ve met helvası satın alan öğrenciler adına konuşan Emrehan Hoşver, Eskişehir'i çok sevdiklerini belirterek, imkan olur üniversiteye kazanırsa yüksek öğretimine Eskişehir'de sürdürmek isteyen bir çok arkadaşının olduğunu söyledi.
(YA-MET-Y)

14.04.2017 11:01:36 TSI
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