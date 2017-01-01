14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Minik öğrencilere özel trafik eğitimi

14 Nisan 2017 Cuma, 11:02
Minik öğrencilere özel trafik eğitimi
Minik öğrencilere özel trafik eğitimi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikler, gelecekte iyi birer sürücü olmak üzere aldıkları eğitimi başarıyla tamamladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikler, Trafik Eğitim Geliştirme Merkezi (TEGEM) kapsamında faaliyet gösteren ve "trafik canavarları"na karşı "trafik melekleri" oluşturulması amacıyla geliştirilen Trafik Melekleri tesislerinde ikinci aşama kursa katılarak sertifika aldı.
80 civarında Gündüz Bakımevi öğrencisinin ziyaretinde, minikler temel trafik kurallarını öğrendi. Akülü arabalarla, çocuklar için özel oluşturulan platformlarda trafik sürüş eğitimi de alan minikler, gelecekte sabırlı ve güvenli araç kullanan sürücüler olma yolunda önemli bir adım attı.
İlk trafik kursunu başarıyla tamamlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, başarıyla geride bıraktıkları birinci aşama kursun ardından, ikinci aşamayı da geride bırakarak sertifikalarını aldılar.
Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evi yetkilileri, bünyelerinde eğitim gören çocukların gelecekte iyi birer sürücü olmalarına katkı koymak ve bu konuda eğitime şimdiden başlamak amacıyla Trafik Melekleri tesisini ziyaret ettiklerini ve eğitime katıldıklarını ifade ettiler.
(ELF-Y)

14.04.2017 11:11:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li Ünüvar: &quot;5 yılda bir seçim yapılacak, sonra 5 yıl geçime odaklanılacak&quot;
YEREL

AK PARTİ'Lİ ÜNÜVAR: "5 YILDA BİR SEÇİM YAPILACAK, SONRA 5 YIL GEÇİME ODAKLANILACAK"
Adana'da 15 bin zeytin ağacı aşılanacak
YEREL

ADANA'DA 15 BİN ZEYTİN AĞACI AŞILANACAK
Yaşlı, yatalak ve engelliler ambulans ile sandığa taşınacak
YEREL

YAŞLI, YATALAK VE ENGELLİLER AMBULANS İLE SANDIĞA TAŞINACAK
Okullararası Step-Aerobik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı
YEREL

OKULLARARASI STEP-AEROBİK CİMNASTİK İL BİRİNCİLİĞİ TAMAMLANDI
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana'da
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK, ADANA'DA
GÜNCELLEME- Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME- ADANA MERKEZLİ 8 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
GÜNCELLEME - Adana'daki çifte kadın cinayeti
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DAKİ ÇİFTE KADIN CİNAYETİ
İncirlik Hava Üssü'nde görevli asker evinde ölü bulundu
YEREL

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NDE GÖREVLİ ASKER EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Adana'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DA FETÖ/PDY DAVASI
Lösemiyi &quot;polis sevgisiyle&quot; yenen çocuk emniyeti gezdi
YEREL

LÖSEMİYİ "POLİS SEVGİSİYLE" YENEN ÇOCUK EMNİYETİ GEZDİ
Mecliste 'Hayırdır gardaş' tartışması
YEREL

MECLİSTE 'HAYIRDIR GARDAŞ' TARTIŞMASI
AOSB yönetiminden komşu OSB'lere ziyaret
YEREL

AOSB YÖNETİMİNDEN KOMŞU OSB'LERE ZİYARET
Adana'da aranan hükümlü yakalandı
YEREL

ADANA'DA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Adana’da 40 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL

ADANA’DA 40 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Liseli öğrenciler fidan dikti
YEREL

LİSELİ ÖĞRENCİLER FİDAN DİKTİ
Yağışlı hava kazaya neden oldu: 2 yaralı
YEREL

YAĞIŞLI HAVA KAZAYA NEDEN OLDU: 2 YARALI
Varlı: &quot;Devlet Bahçeli bu milleti üzmez&quot;
YEREL

VARLI: "DEVLET BAHÇELİ BU MİLLETİ ÜZMEZ"
Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi, 3 yılda 7 bin kişiye iş buldu
YEREL

ÇUKUROVA BELEDİYESİ İSTİHDAM BİRİMİ, 3 YILDA 7 BİN KİŞİYE İŞ BULDU
&quot;Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları&quot; konseri
YEREL

"UNUTULMAZ YEŞİLÇAM ŞARKILARI" KONSERİ
Adana'daki çifte kadın cinayeti
YEREL

ADANA'DAKİ ÇİFTE KADIN CİNAYETİ
Demirtaş: &quot;Milli iradenin tecellisinde en önemli unsur, halkın hür iradeyle oy kullanmasıdır&quot;
YEREL

DEMİRTAŞ: "MİLLİ İRADENİN TECELLİSİNDE EN ÖNEMLİ UNSUR, HALKIN HÜR İRADEYLE OY KULLANMASIDIR"
Feke'de 100 yıllık su sorununa çözüm
YEREL

FEKE'DE 100 YILLIK SU SORUNUNA ÇÖZÜM
Demirtaş: &quot;Öğrencilerin modern ve donanımlı okullarda eğitim almaları için çalışıyoruz&quot;
YEREL

DEMİRTAŞ: "ÖĞRENCİLERİN MODERN VE DONANIMLI OKULLARDA EĞİTİM ALMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ 8 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Tarih değiştiren 100 otomobil
OTOMOBİL

TARİHİ DEĞİŞTİREN 100 EFSANE OTOMOBİL!

 1
  • 2 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 3 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 4 Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!