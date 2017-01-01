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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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TOKİ Başkanı Turan ve Başkan Çalışkan konutları inceledi

14 Nisan 2017 Cuma, 11:07
TOKİ Başkanı Turan ve Başkan Çalışkan konutları inceledi
TOKİ Başkanı Turan ve Başkan Çalışkan konutları inceledi

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan ile Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman'da yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.
TOKİ Başkanı Turan, beraberindekilerle birlikte ilk olarak işçi ve emekli konutlarına gitti. Burada oluşturulan örnek daire ve binada incelemelerde bulunan Turan, TOKİ'nin Karaman'da örnek teşkil edecek yatırımları hayata geçirdiğini ve bu yatırımların da devam edeceğini söyledi.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise, "TOKİ ve belediyemiz işbirliğinde Karaman'a toplu konut anlamında önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Belediye olarak bu yatırımlara gereken bütün fiziki teknik ve imarsal desteği hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Her bütçeye uygun konutlar sayesinde konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız ev sahibi oluyor" dedi.
Heyet, işçi ve emekli konutlarındaki incelemelerden sonra Piri Reis Vadisi Projesi kapsamında devam eden konut ve sosyal tesis inşaatında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
(MD-FM-Y)

14.04.2017 11:14:44 TSI
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