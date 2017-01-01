Çayırköy'deki şuyulandırma askıya çıktı
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Çayırköy bölgesinde şuyulandırma çalışması yapıldı.
Çayırköy-Yassıbağ kentsel gelişim alanında 66 hektarlık alanda yapılan ve 371 kişiyi ilgilendiren şuyulandırmanın planları askıya çıkartıldı. Yetkililer, 6 Mayıs'a kadar devam edecek askı süresince itirazların kabul edileceğini, askı süresi sonunda itirazların değerlendirilip karara bağlanacağını söylediler. Şuyulandırma ile ilgili detaylı bilginin İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden alınabileceği kaydedildi.
(RFK-Y)
14.04.2017 11:16:51 TSI
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