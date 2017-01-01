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Çayırköy'deki şuyulandırma askıya çıktı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Çayırköy bölgesinde şuyulandırma çalışması yapıldı.

Çayırköy-Yassıbağ kentsel gelişim alanında 66 hektarlık alanda yapılan ve 371 kişiyi ilgilendiren şuyulandırmanın planları askıya çıkartıldı. Yetkililer, 6 Mayıs'a kadar devam edecek askı süresince itirazların kabul edileceğini, askı süresi sonunda itirazların değerlendirilip karara bağlanacağını söylediler. Şuyulandırma ile ilgili detaylı bilginin İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden alınabileceği kaydedildi.

(RFK-Y)



14.04.2017 11:16:51 TSI

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