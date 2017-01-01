14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çayırköy'deki şuyulandırma askıya çıktı

14 Nisan 2017 Cuma, 11:09
Çayırköy'deki şuyulandırma askıya çıktı
Çayırköy'deki şuyulandırma askıya çıktı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Çayırköy bölgesinde şuyulandırma çalışması yapıldı.
Çayırköy-Yassıbağ kentsel gelişim alanında 66 hektarlık alanda yapılan ve 371 kişiyi ilgilendiren şuyulandırmanın planları askıya çıkartıldı. Yetkililer, 6 Mayıs'a kadar devam edecek askı süresince itirazların kabul edileceğini, askı süresi sonunda itirazların değerlendirilip karara bağlanacağını söylediler. Şuyulandırma ile ilgili detaylı bilginin İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden alınabileceği kaydedildi.
(RFK-Y)

14.04.2017 11:16:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de terör operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE TERÖR OPERASYONU
İzmit Belediyesi'ndeki x-ray cihazı yenilenecek
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEKİ X-RAY CİHAZI YENİLENECEK
Gebze'de çocuklar 'Gözlüklü Zıpzıp Tavşan' oyunu ile eğlendi
YEREL

GEBZE'DE ÇOCUKLAR 'GÖZLÜKLÜ ZIPZIP TAVŞAN' OYUNU İLE EĞLENDİ
Gebze'de sokaklarına gelincik motifli aydınlatma direkleri konuldu
YEREL

GEBZE'DE SOKAKLARINA GELİNCİK MOTİFLİ AYDINLATMA DİREKLERİ KONULDU
Fatma Kaplan Hürriyet, referandum turlarına devam ediyor
YEREL

FATMA KAPLAN HÜRRİYET, REFERANDUM TURLARINA DEVAM EDİYOR
GÜNCELLEME - Beton tankerinin karıştığı kazada yol trafiğe kapandı
YEREL

GÜNCELLEME - BETON TANKERİNİN KARIŞTIĞI KAZADA YOL TRAFİĞE KAPANDI
Beton tankerinin karıştığı kazada yol trafiğe kapandı
YEREL

BETON TANKERİNİN KARIŞTIĞI KAZADA YOL TRAFİĞE KAPANDI
Meşrubat yüklü kamyon şarampole devrildi
YEREL

MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Başkan Karaosmanoğlu'na Hizmet-İş'ten sözleşme teşekkürü
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU'NA HİZMET-İŞ'TEN SÖZLEŞME TEŞEKKÜRÜ
Kocaeli'de iş hanında mühimmat ele geçirilmesi
YEREL

KOCAELİ'DE İŞ HANINDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLMESİ
Kocaeli'de iş hanında mühimmat ele geçirilmesi
YEREL

KOCAELİ'DE İŞ HANINDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLMESİ
Kaymakam Vekili Gözen Başkan Köşker'i ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM VEKİLİ GÖZEN BAŞKAN KÖŞKER'İ ZİYARET ETTİ
Büyükşehir'den iki hastaneye hipotermi cihazı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN İKİ HASTANEYE HİPOTERMİ CİHAZI
Gebze'de Mart ayı dolu dolu geçti
YEREL

GEBZE'DE MART AYI DOLU DOLU GEÇTİ
Kağıtsporlu Müberra Güneş, Gümüşle döndü
YEREL

KAĞITSPORLU MÜBERRA GÜNEŞ, GÜMÜŞLE DÖNDÜ
Gebze Beylikdağı Mesire Alanı'nı aydınlatılacak
YEREL

GEBZE BEYLİKDAĞI MESİRE ALANI'NI AYDINLATILACAK
Otizmli çocuklarla sabun yaptılar
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUKLARLA SABUN YAPTILAR
TÜPRAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
YEREL

TÜPRAŞ'TA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ
Prof. Dr. Ökten'den şehir ve medeniyet konulu konferans
YEREL

PROF. DR. ÖKTEN'DEN ŞEHİR VE MEDENİYET KONULU KONFERANS
Gebze İlçe Kaymakamı Arslan'a veda yemeği
YEREL

GEBZE İLÇE KAYMAKAMI ARSLAN'A VEDA YEMEĞİ
Doğu Marmara iş dünyası &quot;DOĞUMARSİFED&quot; ile kalkınacak
YEREL

DOĞU MARMARA İŞ DÜNYASI "DOĞUMARSİFED" İLE KALKINACAK
Körfez çocuk korosu çalışmalarına başladı
YEREL

KÖRFEZ ÇOCUK KOROSU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Başkan Karabacak &quot;Evet diyen de hayır diyen de bizimdir&quot;
YEREL

BAŞKAN KARABACAK "EVET DİYEN DE HAYIR DİYEN DE BİZİMDİR"
Güreş branşında Körfez rüzgarı esti
YEREL

GÜREŞ BRANŞINDA KÖRFEZ RÜZGARI ESTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Tarih değiştiren 100 otomobil
OTOMOBİL

TARİHİ DEĞİŞTİREN 100 EFSANE OTOMOBİL!

 1
  • 2 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 3 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 4 Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!