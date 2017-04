YEREL HABERLER / ARDAHAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ARÜ'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ev sahipliğinde, moderatörlüğünü siyaset bilimci Mustafa Kenan Yıldız'ın gerçekleştirdiği Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç'ın ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı ''Her Yönüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Demokrasi, İstikrar, Kalkınma ve Denetim için Yeni Anayasa'' konulu seminer Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şakir Aydoğan ile çok sayıda öğrenci ve üniversite personeli katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber, gerçekleştirilecek referandumun vatana ve millete hayırlar getirmesini, ülkenin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğin pekiştirilmesi açısından bir milat olmasını dileyerek konuşmacı akademisyenlere sözü bıraktı.

Seminerin ilk konuşmasını gerçekleştiren siyaset bilimci Mustafa Kenan Yıldız, Türkiye'nin 16 Nisan'da gerçekleştireceği anayasa değişikliği halk oylamasıyla siyasi tarihinde önemli bir dönemece gireceğini ifade etti. Yıldız, "Kıymetli konuşmacılar ve seminere gelen siz değerli davetlilerle teklifle önerilen sisteme ışık tutmaya çalışacağız. Her yönüyle cumhurbaşkanlığı seminerinin gerçekleştirilmesini sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber hocamıza ve üniversitemize teşekkür ediyorum" dedi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin konuşmasına neden hükümet sistemi değişikliğine gidilmesi gerektiğini bilmeden çoğu tartışmanın yapıldığını ve değişikliğe gidilecek on sekiz maddenin çok iyi bir şekilde anlaşılması gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Mehmet Şahin, "Ülkemizde ki mevcut hükümet sistemine baktığımızda, dünyanın en iyi hükümet sistemine sahip olmadığı gibi en ideal hükümet sistemi de değildir. Yapılacak değişiklikle bana göre zaman zaman tıkanan sistemden en ideal sisteme geçilmek için alt yapı olarak görüyorum" diyerek referandumda değişmesi planlanan maddeleri değerlendirdi. Konuşmasının sonunda ise toplumda nelerin değişeceğini, kazanımların neler olacağını anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, dünya ülkeleri ve ülkemizde yazılan ilk anayasalardan bahsederek konuşmasına başladı. İlk anayasa hareketinin başlangıcının 1789 yılında Fransız İhtilali ile başladığını, ülkemizde ise 1876 yılında Kanuni Esasi ile olduğunu bu sebeple anayasal geçmişin çok uzun yüzyıllara dayanmadığını görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Muharrem Kılıç, "1961 Anayasası vesayetçi bir sistem üzerine kurulmuştur. Yani halka siz bu işlerden anlamazsınız biz sizin yerinize yaparız denilmişti. O dönem ki yapılan değişiklikle dönemim Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 'bu abdest bize 50 yıl yeter' diyerek vesayetin çok uzun süreceğini, 28 Şubat sürecinin mimarlarının ise yaptıkları çalışmaların bin yıl süreceğini ancak halkın buna müsaade etmeyerek güçlü bir hükümeti destekleyip bu anlayışları yıktığını görmekteyiz" dedi. Konuşmaların ardından seminere katılanlardan gelen sorular cevaplandırıldı. Programın sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

