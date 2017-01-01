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Muğla merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinde Milas ilçesi başta olmak üzere 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ yapılanmasına yönelik olarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekiplerince Milas merkezli olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Milas, Ankara, Antalya, Tekirdağ, Rize, Burdur, Aydın'da I.A., M.Ö., Ö.Y., M.K., D.D., G.Ç., K.G., O.Ç. ve S.M. gözaltına alındı.

"Bylock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 9 kişi Milas Adliyesine sevk edildi.

(ÇP-MB-Y)



14.04.2017 11:23:03 TSI

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