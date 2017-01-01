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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

14 Nisan 2017 Cuma, 11:15
Muğla merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinde Milas ilçesi başta olmak üzere 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
FETÖ yapılanmasına yönelik olarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekiplerince Milas merkezli olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Milas, Ankara, Antalya, Tekirdağ, Rize, Burdur, Aydın'da I.A., M.Ö., Ö.Y., M.K., D.D., G.Ç., K.G., O.Ç. ve S.M. gözaltına alındı.
"Bylock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 9 kişi Milas Adliyesine sevk edildi.
(ÇP-MB-Y)

14.04.2017 11:23:03 TSI
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