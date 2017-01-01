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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

14 Nisan 2017 Cuma, 11:15
Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Şemsettin Aydoğdu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, dün Elazığ-Bingöl yolunda Kovancılar ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Abdülkerim A.(23) yönetimindeki 23 P 1521 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı önce ilçe devlet hastanesine ardından da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
(ŞA-HİV-Y)

14.04.2017 11:23:55 TSI
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