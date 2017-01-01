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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Muratpaşa'da yüzde 90 memnuniyet

14 Nisan 2017 Cuma, 11:21
Muratpaşa'da yüzde 90 memnuniyet
Muratpaşa'da yüzde 90 memnuniyet

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Biz, sunduğumuz çok nitelikli kamu hizmetiyle hizmet ettiğimiz toplumdan yüzde 90 oranında 'Memnunuz, başarılıdırlar' cevabını alan bir belediyeyiz" diye konuştu.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Nisan ayı meclisinde belediyenin 2016 yılı faaliyet raporunun kabulünün ardından gerçekleştirdiği birim ziyaretlerinin son halkasında, başkan yardımcılarından, birim müdürlerine hizmet binasında görevli tüm belediye çalışanlarıyla biraraya geldi.
Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşen 'büyük buluşmada' Başkan Uysal, "En büyük icraat, en büyük siyasi fikir, en büyük mücadele, en büyük ilerleme yaptığımız işi en iyi yapabilmemizdir" şeklinde başladı.
2016'da Muratpaşa'nın Türkiye'nin 'EN'leri arasına girmesini sağlayan tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ederken Başkan Uysal, "Biz, sunduğumuz çok nitelikli kamu hizmetiyle hizmet ettiğimiz toplumdan yüzde 90 oranında 'Memnunuz, başarılıdırlar' cevabını alan bir belediyeyiz. Türkiye'de kişi başına en fazla asfaltı döken, yeşil alan üreten belediyeyiz. Türkiye'de en fazla üreten yeraltı çöp konteyneri üretin ve konteynerleri yeraltına alan belediyeyiz. Türkiye'nin en kapsamlı sosyal hizmetini üreten belediyeyiz. Hiçbir ayrım tanımadan şehrimizde yaşayan bütün insanları kucaklayan belediyeyiz. Bundan daha büyük siyasi eylem, ilerleme aydınlanma olamaz."
(SÇ-SÇY)

14.04.2017 11:28:53 TSI
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