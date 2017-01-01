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Başkalarını suçlamayı bırakmanın 4 yolu

14 Nisan 2017 Cuma, 11:27
Başkalarını suçlamayı bırakmanın 4 yolu
Başkalarını suçlamayı bırakmanın 4 yolu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Psikolog Barış Gürkaş, başkalarını suçlamayı bırakmanın dört yolunu açıkladı.
Hepimizin sürekli başkalarını suçlayan ve başkalarının yanlış olduğunu söyleyerek kendini haklı çıkarmaya çalışan insanlarla muhatap olduğunu dile getiren Psikolog Barış Gürkaş, "Bu tarz insanlar genellikle sorumluluğun bir kısmını paylaştıklarını kabul etmeye korkarlar ve olan kötü bir şeyin suçu başka birine yüklendiği zaman rahat hissederler. Bazen başkalarını suçlama davranışı aslında bir üzüntü belirtisi ve yardım isteği olabilir. Kişi umutsuzca başka birinden kendisi için bir şeyleri düzeltmesini istediğinde harekete geçmesi için de onu suçlama yolunu deneyebilir.
Bu tarz suçlamaların hepsi açıkça ortadadır ve herhangi biri tarafından zorluk çekmeksizin fark edilebilir ama insanları suçlamanın daha tehlikeli ve anlaşılması çok güç olan bir tipi var. Bu tip aynı zamanda suçlanan kişinin -haklı olsa bile- gerçekten de kendini yanlış bir şey yapmış gibi hissetmesine neden olabilecek kadar güçlü ve etkilidir" diye konuştu.
Belli Etmeden Başkalarını Suçlamak
Psikolog Barış Gürkaş, yaptığı açıklamada, "Bencilsin ve yalnızca kendini düşünüyorsun" Bu yargı bencil bir insana söylenebileceği gibi incinmiş ve hissettiği üzüntü için başkalarını suçlamaktan başka yol bulamayan bir insan tarafından da söylenmiş olabilir. Kişi, 'o gün beni yalnız bıraktığın için kötü hissettim' demek yerine başka birini suçlayarak sorumluluğu reddeder. Aynı hikâye birinin sizden hoşlanmamasından korktuğunuzu kabul etmek yerine onun kibirli olduğunu söylediğiniz zaman da geçerli. Bazen, sorumluluktan kurtulmak ve sorunlarımızı çözmekten kaçmak için insanlara bencil, kibirli ya da inatçı gibi etiketler takarız. Çünkü harekete geçmek, kendi problemlerimizi çözmek ve duygusal yaralarımızdan kurtulmak birini suçlamaktan daha zordur" dedi.
Başkalarını suçlamayı nasıl bırakırız?
Psikolog Barış Gürkaş, başkalarını suçlamayı nasıl bırakırız sorusuna ise şöyle cevap verdi; "Çocukluğunuz ve başkalarını suçlama: Eğer kendi sorunları için başkalarını suçlayan bir insansanız çok büyük ihtimalle hala, çocukken kullandığınız yönteme bağlısınız. Çocuklar henüz kendi eylemlerinden sorumlu olduklarının bilincine sahip olmadığı için her zaman başkalarını suçlarlar.
Kabul etme ve Suçlama: Başkalarını suçlama genellikle farklı durumlar söz konusu olduğunda bu durumları kabul etme ve onlarla baş etme yeteneğinin eksikliğine bir işarettir. Birtakım şeyleri doğru şekilde kabul edebilmeyi öğrenmek kesinlikle size başkalarını suçlamaktan vazgeçmeniz konusunda yardımcı olacaktır.
Zayıflık ve Başkalarını Suçlama: Başkasını suçlayan kişi genellikle zayıf olan pozisyondadır ve suçlama yoluyla biraz güç kazanmaya çalışır. Eğer başkalarını suçlamayı bırakmak istiyorsanız hayatınızın kontrolünü nasıl elinize alacağınızı, nasıl daha güçlü olacağınızı ve farklı problemlerle nasıl yüzleşeceğinizi öğrenmelisiniz.
Psikolog ve Psikiyatrist Desteği: Başkalarını suçlama durumu birçok zaman ilişkilerimizi bozucu bir davranıştır. Bundan kurtulmanın en önemli ve etkili yöntemlerinden birisi de psikolog ya da psikiyatrist desteğine başvurmaktır. Psikolog desteği sayesinden terapi ile bu davranışınızdan kurtulabilirsiniz. Davranış değişimi için kimi zaman psikolog desteğine ihtiyaç duyabiliriz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken önemli nokta ise gideceğiniz uzmanın uzman klinik psikolog olmasıdır."
(AT-AT-Y)

14.04.2017 11:35:56 TSI
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