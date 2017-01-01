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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Bozyazılı miniklerden polislere ziyaret

14 Nisan 2017 Cuma, 11:35
Bozyazılı miniklerden polislere ziyaret
Bozyazılı miniklerden polislere ziyaret

(Fotoğraflı)

Ali Tandoğan
MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerle bir araya geldi.
Bozyazı İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Arzu Ergen Aybel eşliğinde, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici'yi makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürünün eşi Duygu Ekici'de Ana sınıfı öğrencilerinin ziyareti esnasında eşine eşlik etti. Minik öğrenciler adına veli temsilcisi Sakine Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici'ye çiçek takdim ederek Polis Haftasını kutladı. Minik öğrenciler ise kendi becerileriyle yaptıkları çiçekleri polislere dağıttı.
Anaokulu öğrencilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, çocuklarla tek tek ilgilendi. Ziyarette, minik öğrencilere polisin görevleri anlatılarak polis merkezi gezdirildi. Minik öğrencilerden Selim Kağan Kafkasyalı ve Gülfem Naz Keskin, telsiz anonsuyla tüm polislerin gününü kutladı. Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memuru Banu Anıl ve ekip arkadaşları tarafından çocuklara, trafik dedektif kartı, rozet, etiket ve boyama kitabı dağıtıldı.
Veli temsilcisi Sakine Çetin, 172 yıllık bir maziye sahip olan Türk Polis Teşkilatının Türkiye'nin köklü kurumlarından birisi olduğunu söyledi. Ülkenin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan emniyet güçlerini kutlamak ve minik öğrencilere polis abla ve ağabeylerinin çalışmalarını yerinde göstermek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, çok yararlı bir ziyaret olduğunu ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.
(ALT-Y)

14.04.2017 11:43:35 TSI
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