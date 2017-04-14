YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnönü Belediye'sinden bahar temizliği



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediye ekipleri, Dereyalak mahallesinde yoğun bir ilkbahar temizlik çalışması vardı. Toplam 21 belediye personelinin görev yaptığı çalışmada, greyder, kamyon ve kepçe aktif olarak çalıştırıldı. Çalışma kapsamında sokakların temizliği, ara sokakların ve tarla yollarının açılma çalışması, ağaç budama, sosyal tesisin temizlenmesi ile çevre düzenlemesi yapılırken, cami de temizlendi. Çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, personeline kolay gelsin dileklerini iletip mahalle sakinleri ile hasbıhal etti.

(İHA-MET-Y)



14.04.2017 11:45:01 TSI

NNNN

