YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gebze'de çocuklar 'Gözlüklü Zıpzıp Tavşan' oyunu ile eğlendi

Gebze'de çocuklar 'Gözlüklü Zıpzıp Tavşan' oyunu ile eğlendi



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocukları "Gözlüklü Zıpzıp Tavşan" isimli oyunla buluşturdu.

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri İstasyon Bilim Sanat Merkezi'nde de hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik kapsamında çocuklar için sahnelenen "Gözlüklü Zıpzıp Tavşan" salonu dolduran minik konuklar tarafından çok beğenildi. Masalsı anlatımı, görsel kostümleri ile zıpzıp tavşan minikler tarafından büyük ilgi ile izlendi.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri İstasyon Bilim ve Sanat Merkezinde 18 Nisan Salı günü saat 15:00'te başlayacak olan "Burak Abi ve Karagöz Sizlerle" isimli çocuk tiyatro gösterisine tüm Gebzeli çocuklar davetli.

(KK-RFK-Y)



14.04.2017 11:46:18 TSI

NNNN

