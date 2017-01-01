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Ak Parti'den Çiftelerliler Derneği'ne 'Evet' ziyareti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ve beraberindeki heyet; Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'ne, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatmak için 'Evet' ziyaretinde bulundular.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı M.Dündar Ünlü ve Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, referandum öncesi, Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğine istişare ve nezaket ziyaretinde bulundular. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Hadak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptığı açıklamada, ''Ak Parti heyeti referandumda neden 'Evet' denmesi gerektiği konusunda bizleri bilgilendirdiler. Biz de kendilerine bir sivil toplum kuruluşu olarak bütün fikir ve düşüncelere saygı gösterdiğimizi ifade ettik. Elbetteki bizim de bir tarafımızın olduğunu, rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay yıldızlı Türk bayrağına, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatanımızın her parçasına, milletimizin birlik beraberlik ve kardeşliğine, devletimizin istiklal ve bekasına taraf olduğumuzu, devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu belirttik. Davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmayan vefalı Çiftelerli gönül dostlarımız hanımefendilere, beyefendilere, üyelerimize, Ak Parti Çifteler İlçe Başkanımız Ahmet Sarı'ya, Belediye Başkanımız Metin Özen'e teşekkürlerimizi arz ediyorum'' dedi.

(İHA-MET-Y)



14.04.2017 11:46:46 TSI

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