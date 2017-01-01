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Ağrı Belediyesi 500 sporcuya malzeme dağıttı

14 Nisan 2017 Cuma, 11:41
Ağrı Belediyesi 500 sporcuya malzeme dağıttı
Ağrı Belediyesi 500 sporcuya malzeme dağıttı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak spor yapan yaklaşık 500 sporcuya spor malzemesi dağıttı.
Ağrı Valisi ve Ağrı Belediye Başkan Vekili Musa Işın, Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda düzenlenen törenle Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyet gösteren sporculara malzemeleri dağıttı. 17 farklı branşta sporculara dağıtılan spor malzemeleri sporcular ve antrenörler tarafından sevinçle karşılandı. Malzeme dağıtımı öncesinde tekvandocuların yapmış olduğu gösteri Belediye Başkan Vekili Musa Işın ve diğer izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösteriden sonra Belediye Başkanı Musa Işın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ile birlikte sporculara malzemeleri dağıttı.
Malzeme dağıtımından sonra sporcular 'en büyük Vali, bizim Vali' diye slogan attılar.
Belediye Başkan Vekili Musa Işın törende yaptığı konuşmada sporcuların tamamının kendi branşlarında çok başarılı olduğunu söyledi. Sporcularla her zaman guru duyduğunu ve sporculara desteğin devam edeceğini belirten Işın," Sizleri çalıştıran, yetiştiren hocalarınıza antrenörlerinize teşekkür ediyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraber daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bu konuda gayret edeceğiz. Hepinize spor hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.
(AG-AA-Y)

14.04.2017 11:48:32 TSI
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