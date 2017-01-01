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Başkale'de 'Durum Değerlendirme' toplantısı

14 Nisan 2017 Cuma, 11:42
Başkale'de 'Durum Değerlendirme' toplantısı
Başkale'de 'Durum Değerlendirme' toplantısı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa başkanlığında 'Durum Değerlendirme' toplantısı yapıldı.
Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, şube müdürleri Kemal Özkara, Samet Baykuş ve Yunus Erdal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sertan Tekirdağ, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Samsa, okul müdürlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek; eğitim öğretim hizmetlerindeki mevcut durum, devam eden yatırımlar, eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için alınacak tedbirler, öğrencilerin başarısını arttırmak için uygulanan ve uygulanacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Samsa, "Başarıyı etkileyen birçok faktör vardır. Önce inanmak gerekir. Başarı için ortaya konulan eylem planının üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Bu işi dert edinirsek, çözebiliriz. Bu doğrultuda siz öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Her öğretmen ve okul, farklı metotlar geliştirerek eğitim kalitesini artırabilir. Eğitimin dışındaki mazeretlerin arkasına sığınmamalıyız. Esas hedef öğrenciyi iyi yetiştirmektir. Bizler insan yetiştiriyoruz ve geleceğimiz olan çocuklarımıza iyi bir gelecek için ve bu ülkeye yararlı insanlar yetiştiren siz öğretmenlere sonsuz güveniyoruz" dedi.
(MSA-Y)

14.04.2017 11:50:35 TSI
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