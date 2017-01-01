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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Yaşlı, yatalak ve engelliler ambulans ile sandığa taşınacak

14 Nisan 2017 Cuma, 11:47
Yaşlı, yatalak ve engelliler ambulans ile sandığa taşınacak

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 9 ambulans, referandum günü yaşlı, yatalak ve engellileri ambulansla sandığa taşınacak. Ambulanslarla birlikte 9 şoför ve 9 sağlık görevlisi de görev yapacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Sağlık Şube Müdürlüğü ambulansları ve personeli, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, referandumda yaşlı, yatalak ve engellilerin sandığa götürülmesi için faaliyet gösterecek.
Yetkililer, İl Sağlık Müdürlüğüyle birlikte anlamlı bir hizmete imza atılacağını belirttiler. Adana Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Pazar günü gerçekleştirilecek referandumda, en doğal vatandaşlık haklarını kullanmak isteyen ancak hastalık, yaşlılık ve engellilik gibi nedenlerle bu işlemi gerçekleştirmekte sıkıntı yaşayacak Adanalıların işini kolaylaştırmak için, İl Sağlık Müdürlüğümüzle böyle bir ortak çalışma gerçekleştirme kararı aldık. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün, vatandaşımıza her koşulda, kesintisiz hizmet verilmesine yönelik anlayışından yola çıkarak; referandumda oy kullanmak isteyen dezavantajlı hemşehrilerimize destek olacağız."
(ELF-Y)

14.04.2017 11:55:49 TSI
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