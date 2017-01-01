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Yeni botanik bahçesi projesi uluslararası platformda tanıtılacak



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan 6. Küresel Botanik Bahçeleri adlı kongrede Yeni Botanik Bahçesini tanıtacak.

Toplumdaki Botanik Bahçelerinin rolü ve önemi üzerine tartışmalar ve yenilikçi düşüncelerin canlandırılması amacıyla, 26-30 Haziran 2017 tarihinde düzenlenecek olan kongrede, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeni Botanik Bahçesi Projesini sunmaya hak kazandı. Ülkemizi daha önceleri Uluslararası Botanik Bahçeleri Birliği Platformunda 3 farklı kongrede (Yeni Zelanda, İspanya, Çin) temsil eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı düzenlenen bu kongrelerle yeni bakış açıları geliştiriyor. Kongrelerde botanik bahçeleriyle ilgili sunumlar yapılırken, ülkeler arası iletişimlerin kurulması, geliştirilmesi ve güçlenmesi de sağlanıyor.

(SD-Y)



14.04.2017 11:55:55 TSI

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