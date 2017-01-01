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Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş vatandaşlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, vatandaşlarla bir araya geldi.

16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması öncesinde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Pazar günü ülkemizin istikrarı, istikbali ve istiklali açısından çok kritik bir oylama bizleri bekliyor. Ben inanıyorum ki kahraman ecdadın asil torunları olan hemşehrilerimiz tarihte olduğu gibi Pazar günü de ülkesi için, devleti için, bayrağı ve inançları için en doğru kararı verecektir. 17 Nisan'da karanlıklar aydınlanacak, Büyük Türkiye'nin en sağlam temeli atılacak, vesayet odakları, darbeler ve koalisyonlar tarihe karışacaktır. Buna inancım tamdır. Artık karar asil ve aziz milletimizindir. Gerçekleştirilecek seçim sadece bir sistem değişikliğidir. Ülkemizin aydınlık yarınları için, sorumlu ve yetkili Cumhurbaşkanı için, bağımsız ve tarafsız yargı için, 15 Temmuz kalleşliğinin bir daha yaşanamaması için ve güçlü meclis için tüm hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Bu doğrultuda Kastamonu'nun en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Saraçlar Mahallesi sakinleriyle önceki gece Çamlıca Sitesi'nde bir araya gelen Belediye Başkanı Babaş, seçimlerin demokrasinin bayramı olduğunun altını çizerek herkesi oy kullanmaya davet etti. Türk milletinin ferasetinin her şeyin üzerinde olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte kim iktidarda olursa olsun yatırımların durmayacağını devlette sistemin güçleneceğini ve milletimizin beklentilerinin hızlı karşılanacağını vurguladı. Mevcut sistemle devletin ve halkın çok zarar çektiğini Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın arasında yaşanan tartışmaların halkı fakirleştirdiğini de ileten Başkan Babaş, "Yeni sistemde çift başlılık ortadan kalkıyor. Kurulamayan hükümetler diye bir şey olmuyor. Koalisyon yok Bunların cezasını hep halk çekti. Yeni sistemle ekonomimizi bu oyunlar bozamayacak. Değerli hemşehrilerim bu süreçte görüşümüz, fikrimiz ne olursa olsun ülkemiz için bir olmalıyız, birlikte olmalıyız. Siyasi bir seçim değil ülkemizin kaderi için oy kullandığımızı unutmamalıyız. Bizler her zaman milletimize sığındık ve milletin üzerinde bir gücün olmadığına inandık. Pazar günü de millet ne derse ol olacak. Ben inanıyorum ki kahraman ecdadın asil torunları ülkemiz için en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

Saraçlar Mahallesi sakinleri tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Babaş, konuşmasının ardından alkışlarla ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla uğurlandı.

(Vİ-RFK-Y)



14.04.2017 11:57:40 TSI

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