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Depremzede öğrenciler tiyatro ve eğlence ile moral buldu

14 Nisan 2017 Cuma, 11:50
Depremzede öğrenciler tiyatro ve eğlence ile moral buldu
Depremzede öğrenciler tiyatro ve eğlence ile moral buldu

(Fotoğraflı)

Fahrettin Çelik
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde meydana gelen deprem dolayısı ile çadır sınıflarda eğitim gören ilkokul öğrencilerine gösteri ve tiyatro gösterisi sunuldu.
Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliği ile Çocuk Gelişim Merkezi Projesi kapsamında, Öncü Çocuk Tiyatro ve Gösteri Grubunun sahnelediği "Tom ve Jerry" oyunu ilgi ile izlendi. Palyaço ve kovboy gösterileri ile müzikli dansların da yer aldığı programda öğrenciler doyasıya eğlendiler.
Samsat Merkez İlkokulu ve Taşkuyu İlkokulu çadır sınıflarında sahnelenen oyunlarda depremzede öğrenciler moral bulurken, biraz olsun deprem psikolojisinden uzaklaşarak eğlendiler.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat ilçesinde meydana gelen depremde en fazla çocukların etkilendiğini belirterek sosyal ve kültürel faaliyetlerle bunu telafi etmek istediklerini belirtti.
Müdür Akın, "Doğal olarak çocuklarımız depremden çok etkilendiler. Halen hayatlarını ve eğitimlerini çadırlarda sürdürmektedirler. Çocukların deprem psikolojisinden uzaklaştırmak için sık sık sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaya gayret gösteriyoruz. GAP İdaresi'nin bu projesi çocuklarımız için yararlı oldu. Daha çok faaliyet için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
(FÇ-AHM)

14.04.2017 11:57:59 TSI
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