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Yunusemre'de erken 23 Nisan coşkusu

14 Nisan 2017 Cuma, 11:53
Yunusemre'de erken 23 Nisan coşkusu
Yunusemre'de erken 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı erken kutladı.
Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi tarafından Kültür Sitesi Tiyatro Salonu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı düzenlendi. Programa Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, İdris Avşar, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede miniklerin ront ve jimnastik gösterileri beğeni toplarken; ilk konserini veren Yunusemre Belediyesi Çocuk Korosu'nun konseri de ayakta alkışlandı. Programda kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Başkan Çerçi, "Açtığımız lokallerimizde hanımlarımız kurslar görürken, gençlerimiz çocuklarımız da böyle sosyal aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Yunusemre Belediyesi olarak sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında kadınlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşlılarımızın da her türlü yardımda bulunulması konusunda çok farklı, çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın eğitimi, hayata hazırlanması anlamında bu tesisiler büyük bir önem taşıyor. Toplumumuzun kaynaşmasına, kardeşliğine, birlikteliğine ve yavrularımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Yarınlarımız bugünlerimizden daha güzel olsun inşallah. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Bu güzel gecede emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Programın sonunda gösteri yapan minikler ve davetliler ellerinde Türk Bayrakları ile hep birlikte ağızdan Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi.
(AY-Y)

14.04.2017 12:00:10 TSI
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