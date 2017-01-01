YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Halk Sağlığı Müdürlüğünden büyük başarı

Halk Sağlığı Müdürlüğünden büyük başarı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri'de saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Halk Sağlığı Müdürlüğü, birçok faaliyet gerçekleştirerek başarılı çalışmalara imza attı.

İl merkezi ve ilçelerde gezdikleri okullarda 8 bin 525 öğrenciye ergenlik, verem, hijyen ve obezite konularında eğitim veren sağlık ekipleri, 2 bin 850 öğrenciyi ise sağlık taramasından geçirdi. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı kapsamında da Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli diş hekimlerince, 6 bin 195 öğrenciye florürlü vernik uygulaması yapılarak 7 bin 400 öğrenciye diş macunu dağıtıldı.

İl genelinde 2 bin 332 ev ziyaretinin gerçekleştirildiği faaliyette, vatandaşlar muayene edilerek sağlık taramasından geçirildi. Ayrıca ev ziyaretlerinde 5 bin adet el broşürünün dağıtıldığı ve 2 bin 500 kadına da meme kanseri hakkında eğitim verildiği bildirildi.

(FT-MSA-Y)



14.04.2017 12:01:12 TSI

NNNN

