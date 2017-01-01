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AK Parti'li Ünüvar: "5 yılda bir seçim yapılacak, sonra 5 yıl geçime odaklanılacak"

14 Nisan 2017 Cuma, 11:59
AK Parti'li Ünüvar: "5 yılda bir seçim yapılacak, sonra 5 yıl geçime odaklanılacak"
AK Parti'li Ünüvar: "5 yılda bir seçim yapılacak, sonra 5 yıl geçime odaklanılacak"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile koalisyon ihtimali ortadan kalkacağı için, "5 yılda bir seçim, sonra 5 yıl boyunca geçim" döneminin başlayacağını söyledi.
16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin çalışmalarını sürdüren Ünüvar, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimden çıkan sonucun, AK Parti döneminde unutulan koalisyon dönemini vatandaşa yeniden hatırlattığını ifade etti. AK Parti'nin, Cumhuriyet tarihinde bir partinin aldığı üçüncü en yüksek oy olan yüzde 41 oy oranına rağmen hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için hükümeti kuramadığını anımsatan Milletvekili Ünüvar, "Millet kısa sürede durumun farkına vardı. Baktılar AK Parti hükümeti kuramıyor, diğer partiler de koalisyon için bir araya gelemiyor. AK Parti'yi 1 Kasım'da tekrar yüzde 50 oy ile daha güçlü bir şekilde tek başına iktidara getirdi" dedi.
Vatandaşın 7 Haziran sonrası geçmişteki koalisyon pazarlıklarını bir kez daha yaşadığını ifade eden Ünüvar, "Bunun mevcut sistemle gelecekte de yaşanmayacağının garantisi yok. Muhtemelen de yaşanır. Onun için; koalisyon, pazarlık, 'sen şunu aldın, sen bunu aldın' dönemlerini geride bırakmamız lazım" diye konuştu.

"Koalisyonlar istikrarsızlık getiriyor"
Artık ülkelerin kendi istikrarı için hangi yönetim modeli uygunsa o sisteme geçtiğini belirten Necdet Ünüvar, şunları söyledi:
"1958'e kadar 6-7 ayda bir hükümet değiştiren Fransa, yarı başkanlığa geçmiş ve o tarihten bu yana sadece 14 hükümet değiştirmiş. Yine İtalya, 64 yılda 64 hükümet değiştirmiş. İtalya bundan 2 yıl önce yeni bir yönetim modeline geçti. Garantili iktidar dönemi. Bir parti yüzde 40'tan daha fazla oy almışsa, diğerleri bu oyu alamamışsa ona otomatikman parlamentonun yüzde 54'lük sandalye sayısını veriyorlar. Neden yüzde 54? Bu rakam iktidar olmak için yeterli sandalye sayısı. O yüzden garantili. Sonra o parti 4 yıl boyunca ülkeyi yönetiyor. Yani koalisyonlardan kurtulmuş oluyorlar. Onlar da koalisyonlardan bıkmış, usanmış. Koalisyonlar onlar için de hep istikrarsızlık getirmiş."

"İstikrar döneminin süresini artırmalıyız"
Her ülkenin tarihi geçmişi, coğrafi konumu, belirlediği hedefler ve halkının beklentilerine göre bir hükümet modelini benimsediğini kaydeden AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "Türkiye'de de baktığınız zaman AK Parti öncesinde çok ciddi koalisyonlar dönemi var. Esasında koalisyonlar hem büyümenin hem istihdamın hem yatırım imkanlarının azaldığı, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesinin de yavaşladığı dönemlere geliyor. O halde bizim bu süreyi, o istikrar döneminin süresini mutlaka artırmamız gerekiyor" dedi.

"Sürekli seçim dönemi bitecek"
Yeni sistemde hükümetin garanti olacağını dile getiren Ünüvar, "Hükümet seçimin ertesi günü kurulabilecek, bir anda işe başlayacak. Zaman kaybı yaşanmayacak. Artık bir defa seçim yapılacak, 5 yılda bir seçim yapılacak ve sonra 5 yıl geçime odaklanılacak. Yani asıl olan geçim değil midir? Hiçbir iktidar veya muhalefet sürekli seçime girmek istemez. Dolayısıyla bizim artık 5 yılda bir seçim, 5 yıl boyunca da geçim dönemini başlatmamız lazım" şeklinde konuştu.
(ELF-Y)

14.04.2017 12:07:43 TSI
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