Sanko Sanat Galerisinde Serap ve Mustafa Bulat sergisi

- Prof. Dr. Mustafa Bulat: "Ekonomisi gelişmeyen toplumlarda sanatın gelişmesi mümkün değil"

- Serap Bulat: "Eserin özünü yapan sanatçısının üzerinde yaşadığı coğrafya belirler"



GAZİANTEP (İHA) - Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ile aynı bölümde Araştırma Görevlisi olan eşi Serap Bulat, Gaziantep'te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde "1+1 Serap ve Mustafa Bulat Heykel Sergisi" isimli sergi açtı.

Sergi açılışına, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, Sanko Park Müdürü Niyazi Büyükaksu, Sanko Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Sanat anlayışı ve heykellerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Bulat, ekonomisi gelişmeyen toplumlarda sanatın gelişmesinin de mümkün olmadığını söyledi. Prof. Dr. Bulat, "Bir sanatçı ne kadar iyi yetiştirilirse yetiştirilsin eğer sanatını uygulama alanı ve olanağı bulamıyorsa, diğer ekonomileri gelişmiş ülkelerdeki gibi, o bölgede sanatsal bir gelişim de düşünülemez. Sanata arz talep olmadan, toplumların sanatçıları çoğalamaz ve sonuçta o dalın özgün, çağdaş ürünleri de ortaya konulamaz" dedi. Plastik sanatlarının içinde, en zor ve en ağırının heykel sanatı olduğunu belirten Prof. Dr. Bulat, "Bu nedenle ülkemizde heykel sanatçısı sayısı, sanat tarihinin her döneminde diğer plastik sanat dallarına göre daha azdır. Bir de ülkemizin bu dalın gelişmesi için olumlu bir ortamının olmayışı, bizde heykeltıraş sayısını iyice azaltmıştır" diye konuştu.

Çağdaşlık ve sanatın rolü

Heykel yapmanın bir yaşama biçimi ve var oluş nedeni olduğunu anlatan Prof. Dr. Bulat, "Heykel yaşamımda çok önemli bir yere sahip. Heykel sanatı 3 boyutlu olmasından dolayı daha tatmin edici ve doyurucu. Biz bir aileyiz. İki kişi olduğumuzdan dolayı 1+1 dedik. Bu iki göz, iki kalp, iki düşünce, bir erkek, bir dişi iki sanatçı 1+1" ifadelerini kullandı.

Sanatın kurumsallaşması adına 25 yıl mücadele verdiğini ve 25 yıl sonrasında heykelleri kabullendirebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Bulat, şöyle devam etti:

"Erzurum'da 30'un üzerinde açık eser var. Heykel sanatseverin bilinçaltında kalıyor. Sanata yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Toplumların ve kentlerin çağdaşlığını belirlemede sanat çok önemli bir yer tutar. Eğer yaşadığınız kentin meydanlarında sanat eserleri yoksa o kentin çağdaşlığından söz etmek mümkün değildir. Yeni eserler ortaya koyarken, içerisinde yaşadığımız toplumun olguları çok önemli bir yer tutar. Bir sanat yapıtını oluşturmada sanatçı sürekli halkla iç içedir. Sanatçı yaşadığı toplumun kültüründen beslenir, bundan dolayı, sanatçıyı içinde yaşadığı toplumdan ayrı düşünmek olanaksızdır. Bir sanatçı içinde bulunduğu toplumunun lokomotifi durumundadır. Ortaya konulan sanat yapıtlarının, alıcıyla daha organik bir etkileşime geçmesi gerekir. Yaptığımız heykellerin bir konusu, hikâyesi ve anlamı varsa onu araç olarak kullanabiliriz. Üç boyutlu sanatınızla, hem para kazanabilir hem de toplumsal ve sınıfsal olarak manevi olarak kendinizi tatmin edebilirsiniz. Bu süreç de, sanatı bir araç olarak kullanarak, kendimizi ifade edebilmek neyi anlattığımı izleyiciye gösterebilme misyonuna sahip olduğunu düşünüyorum."

Sempozyumlarda yaptığı serbest anıtsal çalışmaların kendisini çok mutlu ettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Bulat, "Ulusal ve uluslararası sanatçılarla birlikte aynı mekanda çalışıp yapıtlar ortaya koymak, sanatçı ve asistanlarla, birikimleri paylaşmak, ülkemi temsil eden bir heykel sanatçı olarak beni son derece onurlandırmıştır. Sanat eğitimi, insanoğlunun estetik duygusunu geliştiren, çağının kültür düzeyini zenginleştirmesine katkıda bulunan, hayatı olumlu yönde geliştiren kutsal bir uğraştır." dedi.

"Eserin özünü yaşanılan coğrafya belirler"

Sanatın bir etkileşim ve etki aracı olduğunu bildiren Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Serap Bulat ise heykelin, sanatın evrensel değerleriyle biçimine ulaşırken, özünü onu yapan sanatçının üzerinde yaşadığı coğrafyanın belirlediğini kaydetti. Serap Bulut, "Yaşanılan coğrafya, üzerinde bulunulan toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel birikimlerinin bütünüdür. Doğal olarak bu coğrafyada yaşayan insanın da bütününe işaret eder" ifadelerini kullandı. ayrıca Bulut, "Çalışmalarımda, tek renkli, tek bir biçimin tekrarı, hareket değişikliği ve birimler oluşturan simetrik düzenlemelerle bir araya getirilmiştir. Bu birim, doğada gördüğümüz her şeyin yapısında mevcut olan, birimlerin bütününü oluşturmaktadır." diyerek duygularını dile getirdi.

Sanko'ya teşekkür

Sanko Sanat Galerisinin 2004 yılından bu yana sanatçı ve sanatseverlerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Gaziantepli sanatçı Şaban Pala ise "3 boyutlu sanat resme göre daha zor. Heykelde yaşamı 3 boyutlu kavrayıp ve izah etmek çok daha zor. Sanko Sanat Galerisi'nde daha çok resim sergileri oldu. Galerimiz Gaziantep'in sanat alanında olmazsa olmazıdır. Heykel sanatçısı Prof. Dr. Mustafa Bulat'a ev sahipliği yaptığı için Sanko Ailesine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra, Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesinin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını sanatçı Pof. Dr. Mustafa Bulat'a hediye etti. Prof. Dr. Mustafa Bulat'ın 35, Serap Bulat'ın 4'lü gruptan oluşan 4 eserinin yer aldığı Heykel Sergisi, Sanko Sanat Galerisinde 4 Mayıs'a kadar her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Mustafa Bulat

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Heykel Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Mustafa Bulat, 1964 Aksaray Sarıyahşi doğumlu. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyeliğine atanan ve Heykel Bölüm Başkanı olan sanatçı, 1998-2002 yıllarında Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü kurdu. Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini başlattı. Temel Eğitimi Bölümünü kurdu ve başkanlığına atandı. Temel Eğitimi Bölümü, Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı Başkanı oldu. 2009'da Doçent, 2014 yılında Profesör olan Sanatçı, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Serap Bulat

Ankara 1969 doğumlu olan Serap Bulat, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan sanatçı, 1999'da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Serap Bulat, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapıyor.

14.04.2017 12:10:05 TSI

