YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da kaçak sigara operasyonu

Van'da kaçak sigara operasyonu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 55 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba ilçesindeki oto sanayi içerisinde bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açılmada, "Yapılan aramada toplam 55 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen F.T. ve H.Y. isimli şahıslardan F.T. serbest kalırken, H.Y. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanmıştır" denildi.

(MSA-Y)



14.04.2017 12:12:50 TSI

NNNN

