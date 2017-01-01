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AK Parti'den tekerlekli sandalye dağıtımı



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  AK Parti Özalp İlçe Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 30 kişiye tekerlikli sandalye yardımı yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı ve Sosyal Politikalar Birim Başkanlığınca düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtımına Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, Aile ve Sosyal Politikalar Birim Başkanı Necip Öztan, İlçe Kadın kolları Başkanı Selma Üvet de katıldı. Burada bir açıklama yapan İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, "AK Parti olarak engelli vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısına merhem olmaya çalışıyoruz. Hükümetimiz istihdamlarının teşviki ve kolaylaştırılması hususunda engelli vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyor. İlçemiz 30 adet tekerlikli sandalyeyi sahiplerine vererek bir nebze olsun destek olduk. AK Parti olarak engelli vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz de onların hayatlarını belki biraz daha kolaylaştırabilmek adına 'Sevgi Engel Tanımaz' diyoruz ve tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik. Bu tür faaliyetlerin olmasına sebep olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

(MSA-Y)



14.04.2017 12:13:35 TSI

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