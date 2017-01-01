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Şarköy' de çaylar düdüklü suyundan



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Şarköy mahallesinde düdüklü suyundan hazırlanan çaylar çok sevildi. Her masaya toprak testiler içinde yöresel Düdüklü suyu koyan işletmeci Ömer Dönmez, Düdüklü suyu ile hazırlanan çayın çok lezzetli olduğunu söyledi.

İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Şarköy mahallesinde, düdüklü kaynak suyundan hazırlanan çaylar çok tutuldu. Geçtiğimiz gün Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığındaki heyete çay servisi yapan Ömer Dönmez, çayda iddialı olduklarını söyledi. Mahalle kahvehanelerinde çayın düdüklü suyu ile hazırlandığını anlatan Mahalle Muhtarı Rıfat Ergün, "Bu nedenle çayımız çok lezzetli oluyor. Kahveciler hep düdüklü suyu kullanıyor" dedi. 2 yıldır kahvehane işlettiğini anlatan 30 yaşındaki Ömer Dönmez," Çay için mahallede akan düdüklü suyunu kullanıyorum. Bu yüzden de çayımız çok seviliyor. Düdüklü suyu çaya kalite katıyor" dedi.

(FT-.



14.04.2017 12:13:51 TSI

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