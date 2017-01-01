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Denizli'de kutlu doğum etkinliklerinin tanıtımı yapıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 12:07
Denizli'de kutlu doğum etkinliklerinin tanıtımı yapıldı
Denizli'de kutlu doğum etkinliklerinin tanıtımı yapıldı
- Kutlu doğum etkinlikleri 'Hz. Peygamber (S.A.V.) ve güven toplumu' temasıyla işlenecek

(Fotoğraflı)

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ (İHA)- Her yıl çeşitli konularla Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hayatının anlatıldığı Kutlu Doğum etkinlikleri bu yıl 'Hz. Peygamber (S.A.V.) ve güven toplumu' temasıyla kutlanacak.
Denizli Müftülüğü tarafından Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) doğumunun 1446. Yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl çeşitli konularla düzenlenen Kutlu Doğum etkinliklerinin tanıtımı için bir basın toplantısı düzenledi. Kutlu doğum konferans, mevlit ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Aşık, makamında düzenlediği toplantıda, tüm insanlara Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatının anlatılması için düzenleyecekleri etkinliklerin temasının bu yıl 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' olacağını açıkladı.
"Terör olayları İslam toplumlarında güven duygusunu sorgulanmasını gündeme taşımıştır"
Toplumda güven ihtiyacının olduğunu belirten Aşık, insanların birbirlerini renklerinden, ırklarından ve dillerinden dolayı birbirlerine kınamamaları ve birbirlerine güvenmeleri gerektiğini kaydetti. Arap, Kürt, Türk, Fars, Laz, Çerkez gibi Müslüman ırkların birbirleriyle kardeş olduklarını belirten Aşık, ufak ayrılıkların derin ayrılıklar haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.
Müftü Aşık, "Modern zamanlarda birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığı bir gerçektir. Güven duygusunun yaralanması, güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin de zedelenmesini beraberinde getirmiştir. Ayrıca böylesi bir ortada ilkesizliğin benimsenmesi, değer ve duyguların istismar edilmesi de kaçınılmazdır. Diğer taraftan İslam'ın hayat veren rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesi, İslam toplumlarında güven duygusunun yeniden sorgulanmasını gündeme taşımıştır" dedi.
"Ufak ayrılıklar derin ayrılıklara sebebiyet vermesin"
Peygamberimizin Medine'ye gitmeden önce oranın bir savaş ve kavga merkezi olduğunu, burada insanların birbirlerinin canlarına kıydığını anlatan Aşık, oraya gittikten sonra şehri güven ve huzur halini alan Medine'ye çevirdiğini kaydetti.
Bir takım grupların İslam'ın adını kullanarak, İslam'ı kötü zan altında bıraktığını kaydeden Aşık, "Oysa İslam, barış ve güveni, eman ve huzuru, kısacağı güven toplunumun inşa inçin gelmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (sav) de iman ile eman, mümin ile güvenilir olmak arasında sımsıkı bir bağı kurmuştur. Allah Rasulü, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere göstermiştir. Öyle ki, kendisiyle amansız mücadeleye girişenler bile onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir" diye konuştu.
(MT-Y)

14.04.2017 12:15:22 TSI
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